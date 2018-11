Polizia Locale: un comandante in comune per Altamura e Matera

Un comandante in comune per Altamura e Matera. È il frutto dell'intesa in essere fra le due città. Il Comandante della Polizia Locale di Altamura, Michele Maiullari è anche il nuovo comandante della Polizia Locale di Matera e sarà a disposizione della città per dirigere un settore vitale per l’organizzazione di Matera 2019.

Il nuovo colonnello è stato presentato alla città nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella sala “Nelson Mandela” del Comune di Matera. Vi hanno preso parte, oltre al comandante Maiullari, anche i Sindaci di Altamura e Matera, Rosa Melodia e Raffaello De Ruggieri, l’assessore alla Mobilità del Comune di Matera, Angelo Montemurro e le segretarie generali dei due Comuni, Monica Calzetta e Maria Angela Ettorre.

«Si apre una nuova fase nei rapporti con la nostra città gemella che è Altamura – ha dichiarato De Ruggieri - grazie alla Sindaca Rosa Melodia che ha consentito di recuperare un rapporto di collaborazione e di disponibilità reciproca in vista del 2019. Il Comune di Matera ha difficoltà di organico per il settore della polizia locale. Ci sono stati rallentamenti, non dovuti a responsabilità dell’Amministrazione, nell’espletamento dei bandi per 2 ufficiali e per gli agenti, che oggi sono comunque partiti. Il colonnello Maiullari ci darà una grossa mano nel mettere a posto il nostro comando ma al Comune di Altamura ci legano altri due progetti importanti. Il primo è quello del Parco tematico della preistoria dell’uomo che non può non comprendere anche l’Uomo di Altamura e la valle dei dinosauri accanto al nostro villaggio neolitico e alla balena fossile. Si tratta di un tassello fondamentale che unirà ancora di più le nostre comunità. Il secondo è la bonifica del torrente Gravina su cui confluisce lo Jesce. Sappiamo che la Regione Puglia ha stanziato 8 milioni per la bonifica dello Jesce e la Basilicata ha messo a disposizione 3,5 per il Gravina. Dobbiamo unire le forze per rendere efficaci i nostri interventi a beneficio del nostro territorio» .

«Non possiamo non essere vicini alla città di Matera – ha ribadito la Sindaca di Altamura, Rosa Melodia – con un ruolo di protagonismo in occasione di un evento importantissimo per i nostri territori. Matera 2019 getterà le basi per un futuro diverso per le nostre comunità. Stiamo offrendo a Matera uno dei nostri migliori uomini e sono contenta di farlo perché questo significa iniziare un nuovo percorso di amicizia e di relazioni tra le due città. Dobbiamo smetterla con le guerre di campanile e pensare a lavorare insieme per valorizzare i nostri territori per il bene delle nostre comunità» .

L’assessore alla Mobilità, Angelo Montemurro, nel ringraziare per il lavoro svolto la dirigente Delia Tommaselli che ha temporaneamente ricoperto l’incarico della polizia locale, ha dato il benvenuto al comandante Maiullari assicurando che “in tempi ragionevoli la polizia locale avrà una nuova sede. Stiamo vagliando l’ipotesi di spostarla nei locali dell’ex università in via Lazzazzera e cercheremo di fare tutto nel tempo più breve possibile. In Maiullari ho trovato competenza e disponibilità e sono sicuro che riusciremo a dare un ordine diverso alla città organizzando la logistica per il 2019 nel miglior modo possibile» .

«Cercherò di portare risultati – ha sottolineato il colonnello Maiullari – per poter ripagare la fiducia che mi è stata data dai sindaci di Matera e Altamura. Siamo alla vigilia di un evento importantissimo per la città e la Polizia locale è il fiore all’occhiello di ogni città perché siamo la prima presenza che i visitatori percepiscono. Se diamo sicurezza e garantiamo ordine a fare bella figura è la città. Ho trovato – ha aggiunto – molta disponibilità tra i colleghi e devo dire che il personale della polizia locale di Matera è molto preparato e conosce il lavoro che si deve fare e quello che servirà per il 2019. Per questo sono molto fiducioso che riusciremo a far bene. Occorrerà però – ha concluso – uno sforzo da parte dell’Amministrazione nel dare al personale di polizia locale una importanza maggiore a partire dall’individuazione di una nuova sede e passando dal riconoscimento di una serie di istituti contrattuali che oggi sono stati messi da parte. Per il resto il lavoro è la mia stella polare ed è su quello che costruiremo tutto il resto» .