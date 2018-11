Interramento della stazione di Modugno e di 1,9 chilometri di tratta ferroviaria Fal (sulla linea Bari – Matera); 3 gallerie, per oltre 500 metri, ad una profondità di circa 5 metri; eliminazione di 2 passaggi a livello in area urbana; spostamento di condotte idriche e fognarie. Lavori in atto senza interruzione della circolazione ferroviaria. Investimento totale 13,6 milioni di euro; 60% dell’opera già realizzato; termine lavori previsto giugno 2019.

Sono le caratteristiche tecniche del cantiere Fal per l’interramento della stazione di Modugno e di 1,9 chilometri di linea ferroviaria, illustrate in una conferenza stampa dal Presidente delle Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento, dal Direttore Generale di Fal, Matteo Colamussi e dall’assessore regionale ai Trasporti, Gianni Giannini.

“Quando quest’opera sarà terminata (e siamo già ad oltre metà del guado) avremo fatto un passo importante verso il futuro – ha detto il Presidente di Fal, Rosario Almiento - In questi circa 2 mesi di Presidenza ho constatato la grandiosità dei progetti di questa Azienda. Oggi non inauguriamo nulla, ma il nuovo management sta visitando tutti i cantieri per certificare la bontà dei progetti e della loro esecuzione, nonché del lavoro dei Dirigenti ai quali abbiamo confermato piena fiducia. Questo di Modugno è il cantiere più importante attualmente in atto sulla linea Bari – Matera perché è uno snodo fondamentale: l’interramento della linea, con la realizzazione di ben 3 gallerie e l’eliminazione di 2 passaggi a livello, ci consentirà di aumentare la sicurezza e la capacità ferroviaria, contribuendo in modo sensibile al raggiungimento del nostro obiettivo che è quello di abbattere i tempi di percorrenza tra Bari e Matera ad 1 ora entro il 2019. Non va trascurato - ha concluso il Presidente Almiento - che consegneremo alla Città ed alla comunità di Modugno un’opera strategica che migliorerà la vivibilità sia dal punto di vista ambientale che della viabilità”.

Il Direttore Generale di Fal, Matteo Colamussi, ha spiegato: “I lievi ritardi che registriamo in questo cantiere sono dovuti soprattutto ad interferenze e attraversamenti (Enel, Aqp, ecc) ed agli ostacoli burocratici che abbiamo incontrato e superato grazie anche al ruolo di facilitatore della Regione Puglia, e dell’assessore Giannini in particolare, che oltre ad investire 13,6 milioni di euro di fondi europei in quest’opera, negli ultimi anni ha investito quasi 300 milioni di euro nella nostra Azienda. Ringrazio il nuovo Cda per aver garantito continuità agli investimenti ed alla realizzazione delle opere nei tempi che ci eravamo prefissati. Nei primi sei mesi del 2019 saranno terminati anche i lavori di raddoppio sulla tratta Modugno – Palo (9,6 km – 10,5 milioni di euro di investimento); entro il 2019 realizzeremo 22 chilometri di raddoppio che diventeranno 30 entro il 2022. La straordinarietà dell’opera in via di realizzazione a Modugno sta anche nel fatto che non abbiamo interrotto l’esercizio ferroviario, realizzando due ‘deviate’ che consentono il passaggio dei treni nel corso dei lavori”.

L’assessore regionale ai Trasporti, Gianni Giannini ha aggiunto: “Nel 2019 tutte le tratte di competenza pugliese del raddoppio ferroviario della Bari – Matera saranno concluse. Questo ci rende orgogliosi e ci conferma l’affidabilità di Fal come soggetto attuatore. Gli investimenti di questi anni da parte della Regione Puglia e questa opera imponente e delicata, perché si colloca in pieno contesto urbano, insieme con gli investimenti sulle tratte Palo – Grumo e Grumo – Toritto, rientrano nel più ampio progetto di realizzazione di una metropolitana di superficie che migliorerà il sistema di mobilità sostenibile riducendo il ricorso ai mezzi privati e favorendo quello ai mezzi pubblici”.