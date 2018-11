​Mons. Giovanni Ricchiuti confermato alla guida di Pax Christi

La notizia della riconfermata nomina a Presidente del Consiglio nazionale del Movimento Cattolico Internazionale per la pace, Pax Christi, dell'Arcivescovo, Mons. Giovanni Ricchiuti, è stata resa pubblica a conclusione della 72ª assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana, che si è svolta a Roma dal 12 al 15 novembre 2018.

L’Arcivescovo ha dichiarato: “Sono grato al Signore per la riconferma, da parte del Consiglio Permanente della CEI, a cui rivolgo a nome mio personale e del Movimento tutto, un grazie fraterno e sincero, a Presidente di Pax Christi – Italia per il prossimo quadriennio 2018-202. La fiducia espressami costituisce rinnovato impegno a camminare sui sentieri, difficili ma sorprendenti, della Pace. Oggi, poi, la notizia dell’istituzione di un corso accademico quinquennale, presso la Pontificia Università Lateranense di “Scienze per la Pace“, fortemente voluto da Papa Francesco, è segno di una Chiesa che intende evangelizzare l’umana e universale aspirazione alla Pace”.

La redazione di BisceglieLive.it formula i più fervidi auguri a Mons. Ricchiuti per questa rinnovata responsabilità affidatagli dalla Chiesa e invoca ogni dono di grazia su di Lui per continuare a guidare i cuori e i desideri di quanti sognano un cammino di pace e muovono i loro passi sui sentieri della giustizia e della fraternità universale.