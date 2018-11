Un drink a base di Lenticchia di Altamura IGP. Si tratta di un progetto Innonetwork che ha come capofila la società Farmalabor Srl di Canosa di Puglia e che si pone l’obiettivo della messa a punto di una bevanda che funga da integratore nutrizionale, in particolare in presenza di individui con un ridotto apporto proteico o di elevato fabbisogno, come alcuni soggetti anziani malnutriti.

Il progetto sarà messo a punto a partire dai semi di una leguminosa che da oltre 80 anni viene coltivata nel territorio della Murgia e che ha appena ottenuto il riconoscimento europeo di Indicazione Geografica Tipica: la Lenticchia di Altamura IGP (Lens culinaris).

Tra le diverse attività previste dal progetto c’è anche quella con l’Associazione ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) di Altamura che permetterà di realizzare una prima selezione qualitativa della Lenticchia di Altamura IGP da utilizzare per la produzione del “Drink”.

Il primo incontro con i ragazzi dell’ANFFAS si è tenuto lo scorso 2 novembre e ha permesso, grazie alla spiegazione dell’agronomo Paolo Direnzo (vice presidente del Consorzio), di far conoscere ai ragazzi l’importanza delle leguminose ed in particolare della Lenticchia di Altamura IGP, sia dal punto di vista alimentare che della sostenibilità delle produzioni. La conoscenza della pianta, partendo dal seme, è ritenuta fondamentale per un primo approccio al tema e ha permesso di creare una sintonia tra gli utenti e i referenti del progetto.

Sono state analizzate diverse varietà di lenticchia ed è stato spiegato come la genetica possa influire anche nelle dimensioni, la forma, il colore e la produzione sia quantitativa che qualitativa. I ragazzi hanno effettuato la pulizia manuale di alcune piante raccolte a luglio. Questo ha permesso loro di prendere dimestichezza con il prodotto e di riconoscere i semi da scartare. Hanno, altresì, imparato la terminologia tecnica (baccelli, rizobi, leguminose). Nelle prossime attività sarà realizzato un campo catalogo all’interno della struttura e saranno realizzate visite in campo e durante le diverse fasi di condizionamento e confezionamento del prodotto “Lenticchia di Altamura IGP”.