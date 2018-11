Osvaldo Bevilacqua fa il bis: il suo Sereno Variabile torna ad Altamura. Iniziate le riprese

Dopo il grande successo della puntata di Sereno Varbiabile andata in onda lo scorso 18 febbraio su Rai2, il conduttore Osvaldo Bevilacqua torna ad Altamura per registrare una nuovissima puntata del programma più longevo della TV italiana (quest'anno festeggia i 40 anni). Accade raramente a una città venga dedicata una intera puntata per due anni consecutivi. La spiegazione è legata al grande legame che Bevilacqua ha stretto con Altamura. Tanto che c'è chi ha auspicato il conferimento della cittadinanza onoraria al noto conduttore RAI. Ipotesi non lontana considerato che la precedente puntata raggiunse il record di ascolti dell'intera storia del programma.

Riflettori, quindi, puntati nuovamente su Altamura. Sono le telecamere della Rai a catturare le immagini della nostra città per poi diffonderle sul grande schermo. Oggi e domani il team del noto programma in onda su Rai 2 sarà impegnato a girare tra le strade della città murgiana.

Osvaldo Bevilacqua è arrivato questa mattina ad Altamura e ha iniziato la programmazione delle riprese dal simbolo ancora inespresso dell'offerta culturale e turistica cittadina: la Valle dei Dinosauri. Con lui questa mattina anche Daniele Cerioni, dirigente della struttura comunicazione di RAI2. Turismo, territorio, eccellenze come la Lenticchia di Altamura IGP, i dolci tipici sono solo alcuni dei temi che saranno sviscerati durante il programma.

La puntata andrà in onda il 29 dicembre su Rai 2.