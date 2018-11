L’associazione culturale Festival dei Claustri di Altamura organizza il progetto intitolato Labirintico: un contest che ha l’obiettivo di promuovere azioni di carattere culturale e urbanistico, per la valorizzazione del centro storico di Altamura.

Il tessuto urbano del borgo antico può essere interpretato come un grande labirinto le cui strade si affacciano o terminano nei claustri. I claustri sono ambienti urbani di sosta e di accesso alle abitazioni vissuti sin da sempre come luoghi di scambio e di condivisione. Il visitatore che “si perde” in un claustro è portato a soffermarsi sulla scoperta dello spazio architettonico, alla quale si aggiunge la conoscenza degli abitanti che lo vivono. Il progetto del Festival dei Claustri nasce dalla riflessione sul nesso esistente tra claustro e labirinto. In entrambe le strutture è d’uopo perdersi per poi ritrovarsi, la sensazione di spaesamento lascia subito il posto ad una nuova ricerca, una nuova scoperta.



Il progetto si rivolge ad artisti maggiorenni, italiani e stranieri, le cui opere si attengano al tema del contest. In particolare, quattro sono le categorie interessate: pittura, scultura/installazioni, fotografia. Il tema scelto vuole essere un richiamo al concetto di claustro, stimolando la creatività degli artisti che vi parteciperanno, chiedendo loro di interpretare il possibile nesso tra le due strutture, ovvero di dare il proprio personale spunto di riflessione sul labirintico centro storico altamurano.



Per l’artista che vincerà il contest, in occasione del Festival dei Claustri 2019, verrà organizzata una mostra personale, con una sezione dedicata nella brochure dell’evento.

Le candidature potranno essere presentate a partire dal 12 Novembre ed entro, e non oltre, la mezzanotte del 6 Dicembre 2018. L’associazione comunicherà l’esito ai soli selezionati tramite email o telefonata agli artisti entro il 31 dicembre 2018. Le opere selezionate dovranno essere spedite dal 27 Dicembre al 4 Gennaio.



L’organizzazione del Festival dei Claustri invita alla partecipazione tutti gli artisti interessati alla valorizzazione del nostro centro storico.



SCARICA IL BANDO.