Oggi parliamo di CrossFit. Si tratta di una disciplina che sta letteralmente facendo impazzire il mondo intero. Un trend scoppiato anche in Italia e ovviamente Altamura non si è fatta trovare impreparata. Tutto merito dell’altamurano e pioniere Francesco Laterza che ha portato per la prima volta nella città murgiana la prima palestra autorizzata CrossFit. Si tratta di una disciplina ginnica consistente nell'eseguire movimenti tratti da vari sport (corsa, sollevamento pesi, arrampicata), al fine di esercitare il maggior numero di muscoli possibile.

È un programma di rafforzamento fisico ideato da Greg Glassman negli anni settanta, sebbene tale disciplina abbia iniziato a richiamare l’attenzione del pubblico soltanto verso la seconda degli anni ’90, quando Glassman fondò la propria palestra a Santa Cruz, California, nel 1995. Ad oggi, in tutto il mondo sono circa 4.000 le palestre o punti affiliati Crossfit, in oltre 71 Paesi. E tra queste c’è anche quella di Francesco Laterza, altamurano di 39 anni, esperienza pluriennale nel campo degli sport da combattimento. Francesco ha ottenuto la certificazione CrossFit per l’insegnamento e l’affiliazione della sua palestra nel selezionato circuito internazionale.

“Non è stato facile – spiega l’istruttore Francesco Laterza – ottenere la certificazione. Sono ormai migliaia le richieste a livello mondiale e CrossFit attua una selezione molto attenta. È infatti vietato insegnare CrossFit se non si possiede una certificazione e l’affiliazione autorizzata per una palestra o un centro sportivo. Sono orgoglioso di aver portato per la prima volta nella mia città una nuova disciplina che offre a chi la pratica la possibilità di fare attività fisica completa”.

"Non è necessario - conclude Laterza - essere bravi per iniziare, ma è necessario iniziare per diventare bravi". CrossFit è un programma di allenamento adatto a tutte le fasce d'età: dal bambino all'adulto, dal neofita all'atleta esperto.Basti pensare che esistono specialità di CrossFit dove viene insegnato ai trainer come gestire le classi per bambini o di master.

Cossfit Altamura è in via dell’Asfodelo 55 (zona artigianale di via Gravina). È possibile contattare la palestra per informazioni o per fissare un appuntamento al numero: 3397087240.