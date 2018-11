Un milione di euro per manutenzione ordinaria delle strade di Altamura

1.000.000 di euro sarà impiegato dal Comune di Altamura, per la manutenzione ordinaria delle strade urbane ed extraurbane di Altamura. È stato pubblicato il bando per l'individuazione di un gestore con il quale sottoscrivere l'Accordo Quadro per la manutenzione delle strade comunali interne ed esterne per il biennio 2019-2020. È stata inserita inoltre, la clausola sociale per le ditte aggiudicatarie degli appalti. Le imprese, qualora abbiano la necessità di incrementare il personale alle propriedipendenze, per la realizzazione degli interventi che verranno commissionati nell'ambito dell'accordo quadro, dovranno reperire, prioritariamente, manodopera e maestranze, valutando l'idoneità alle mansioni, fra i disoccupati o coloro che sono in cerca di prima occupazione che versano in particolari condizioni di disagio economico-sociale, sulla base dell'elenco esistente presso il Centro per l'Impiego di Altamura. La viabilità è una delle priorità dell'Amministrazione Comunale. È previsto, infatti, nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il 2019, lo stanziamento di ulteriori fondi, 950.000 euro, per il rifacimento delle strade. Non solo tutela dei lavoratori,ma anche dell'imprenditoria.