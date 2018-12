È stato presentato ieri sera a Palazzo di Città il programma natalizio dell'Amministrazione Comunale di Altamura. Presenti la Sindaca di Altamura Rosa Melodia, il Dirigente del V Settore Michele Maiullari, l'Assessore alla Cultura Nino Perrone, il Presidente di Amaltea Eventi Filippo Ciaccia, Alessio e Pietro Maggi dell'azienda Maggi Michele srl.

Dal 7 dicembre al 7 gennaio ci saranno ben 130 eventi (una media di 4 al giorno). La metà è stata organizzata da Amaltea Eventi con fondi comunali (28.000 €), attraverso procedura MePa, seguita dal Dirigente del V Settore Michele Maiullari.

Alla ditta Maggi Michele srl (tramite procedura MePa) è stato aggiudicato l'appalto per le luminarie natalizie per un importo di 47.389 €. Venerdì 7 dicembre alle 19.30 il ricco programma partirà proprio con l'accensione delle luminarie. In piazza Duomo inoltre la ditta Maggi mostrerà alla cittadinanza una sorpresa ideata dalla stessa azienda che si è aggiudicata l'11° premio in tutto il mondo ed è stata realizzata ad Altamura con il sostegno di un gruppo di imprenditori. In tutto, attraverso il “bando mecenatismo” predisposto dal V Settore, sono stati circa 20 gli imprenditori che hanno contribuito con le proprie risorse ad arricchire il cartellone degli eventi e ad estendere le luminarie anche in altre zone della città.

Tanti e diversi gli eventi in programma. In piazza don Tonino Bello, ad esempio, ci sarà la pista di pattinaggio su ghiaccio. Il monastero del Soccorso, il Santa Croce e le vie del centro saranno animati per tutti i 5 week-end. Ai ragazzi che studiano lontano da Altamura sarà dedicata il 29 dicembre una giornata di musica e dj-set.