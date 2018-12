Gli avvocati altamurani Rosamaria Berloco e Pietro Falcicchio vincono ″Le Fonti Awards 2018″

Gli avvocati altamurani, anche assessore comunale ai lavori pubblici, co-fondatori dicon sede principale a Roma, sono i vincitori del premio2018, importante riconoscimento internazionale alla leadership e all'innovazione, come

Il premio è stato consegnato nella splendida cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa italiana, durante l’evento di gala tenutosi il 5 dicembre 2018. Legal Team è un'innovativa squadra di avvocati specializzati in diritto amministrativo, che fa del web un canale privilegiato di comunicazione, di cui sono attualmente co-founder anche gli avvocati Aurora Donato e Andrea Di Leo, e che da poco ha visto l’ingresso dell’avvocato barese Francesco Paolo Visaggi nella qualità di Partner.

Un comitato scientifico composto da grandi esperti in campo accademico, legale, imprenditoriale e finanziario ha premiatodopo aver esaminato gli studi più rilevanti nell'ambitoe per la categoria "Team Legale dell'anno" nel settore degli Appalti Pubblici. L'evento è stato seguito dai principali quotidiani finanziari italiani e internazionali, tra cui Il Sole 24 Ore, Milano Finanza, Harvard Business Review, The Economist, e la RAI.