Impianto d'illuminazione stadio comunale ad un passo dal completamento

460.000 € per l'adeguamento dell'impianto di illuminazione dello stadio comunale “T. D'Angelo” di Altamura. L'Assessore ai Lavori Pubblici Pietro Falcicchio e gli Uffici del VI Settore hanno chiuso e validato il progetto lo scorso 30 novembre. Ha fatto seguito la determina a contrarre.

In particolare saranno sostituite tutte le torri faro da 20 m con quelle da 30 m, con 54 organi illuminanti (14 per ogni torre faro). È previsto, inoltre, l'adeguamento complessivo dei quadri elettrici. I lavori saranno affidati tramite procedura negoziata per accelerare i tempi di realizzazione.