“Sereno Variabile” torna ad Altamura. La puntata in onda il prossimo 30 dicembre su RAI2

Il noto programma Sereno Variabile, in onda da ben 40 anni sulle reti Rai farà tappa ad Altamura per la seconda volta in due anni. Sarà, infatti, la città federiciana la protagonista del programma in onda domenica 30 dicembre, alle ore 17, su Rai2. Ad annunciarlo è la redazione del programma condotto da Osvaldo Bevilacqua.

Sereno Variabile torna, quindi, ad Altamura dopo la puntata dell'anno scorso, già record di ascolti. I temi trattati nella puntata di fine dicembre sono diversi, si toccano altre interessanti attrazioni del territorio altamurano. Si va dalle emergenze culturali alle tradizioni popolari, dalla musica alle eccellenze enogastronomiche. A buon diritto Osvaldo Bevilacqua dimostra di essere un grande estimatore della città murgiana. Due puntate intere di Sereno Variabile in soli due anni sono davvero un grande riconoscimento che il presentatore romano fa ad Altamura.