Nasce il primo snack a base di Lenticchia di Altamura IGP: Cerealitalia lancia ″Nature Snack″

Prosegue senza sosta il lavoro del Consorzio di tutela e valorizzazione della Lenticchia di Altamura IGP nell’impiego del prezioso legume appulo-lucano come materia prima per prodotti di qualità. L’ultima collaborazione è quella nata tra Consorzio e Cerealitalia I.D. S.p.A., azienda italiana di riferimento nella produzione di cereali e cioccolato.

Cerealitalia lancia “Nature Snack”, un prodotto innovativo che unisce le preziose qualità nutrizionali della Lenticchia di Altamura IGP al gusto dei sapori mediterranei. Cerealitalia “Nature Snack” Sapori Mediterranei è una gamma di snack estrusi a base di farine di leguminose e riso, non fritti, senza olio e fonte di proteine, caratterizzati prevalentemente dall’uso di ingredienti di filiera controllata. Cerealitalia ha scelto di collaborare con Terre Di Altamura, azienda di riferimento per la valorizzazione del territorio, delle produzioni agricole e del lavoro nei campi.

Il 15 e 16 dicembre, in occasione della Sagra della Lenticchia di Altamura IGP, saranno quindi presentate le chips di legumi. Ricette sfiziose, legate alla tradizione: lenticchie, pomodoro e basilico, da “Lenticchia di Altamura IGP” e ceci e rosmarino, da Ceci della Murgia.

«Crediamo fortemente – ha commentato la direzione di Cerealitalia - che la diversificazione dell’offerta dell’azienda in una nuova categoria come quella dello snack salato, con prodotti di qualità, rappresenti un’importante opportunità di crescita in linea con la nostra mission: costruire un valore fatto di semplici piaceri quotidiani».

«Siamo convinti – ha dichiarato Antonio Nisi, presidente del Consorzio della Lenticchia di Altamura IGP – che l’impiego di questo straordinario legume in un’ampia gamma di prodotti alimentari sia un’operazione doverosa e giusta per incrementare le opportunità di sviluppo della produzione. Prosegue il nostro impegno a valorizzare e tutelare la Lenticchia di Altamura IGP e siamo certi di essere solo all’inizio di un grande percorso che porterà questo prodotto della terra sulle tavole di tutti gli italiani»