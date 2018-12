Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia a sostegno della Prima Sagra della Lenticchia di Altamura IGP

Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia patrocina e supporta la prima Sagra della Lenticchia di Altamura IGPSagra della Lenticchia di Altamura IGP che si terrà sabato 15 e domenica 16 dicembre ad Altamura, nell’atrio dell’ex Monastero del Soccorso (Porta Matera – ingresso da Piazza Resistenza).



La manifestazione è organizzata dal Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Lenticchia di Altamura IGP con lo scopo di valorizzare e far conoscere quelle che, secondo Oscar Farinetti, sono “le Lenticchie più buone d’Italia”.



«La Lenticchia di Altamura IGP – ha commentato Cesare Troia, Presidente vicario del Parco Nazionale dell’Alta Murgia – è diventata a tutti gli effetti uno dei simboli del Parco. Perché coniuga perfettamente il concetto di agricoltura sostenibile in un’area protetta e di valorizzazione del territorio oltre i confini del Parco stesso. È nostra intenzione supportare in futuro iniziative che promuovano questo prodotto d’eccellenza, assieme allo straordinario paniere che questo territorio offre. La Lenticchia di Altamura IGP, in passato fonte di reddito per migliaia di famiglie del territorio murgiano, è riuscita grazie al lavoro dei tanti agricoltori del Consorzio, a ritornare in auge e a rappresentare, assieme al Pane di Altamura DOP, l’eccellenza dell’offerta gastronomica e artigianale altamurana. Siamo orgogliosi di aver patrocinato questa Sagra che spero possa crescere sempre di più in futuro».



La prima Sagra della Lenticchia di Altamura IGP rientra nel calendario di eventi promossi dall’Amministrazione Comunale di Altamura in occasione delle festività natalizie e, ha dichiarato Antonio Nisi, presidente del Consorzio di Tutela e Valorizzazione, «è uno strumento che permetterà di scoprire una parte fondamentale del nostro territorio e del nostro patrimonio culturale».