La Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle fa ufficialmente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Il definitivo passaggio è stato formalizzato domenica 16 dicembre 2018 nel corso di una partecipata Assemblea dei soci riunitasi in forma straordinaria, durante la quale sono state deliberate all’unanimità le modifiche statutarie necessarie a consentire alla Banca di aderire al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Il voto dell’Assemblea rappresenta un atto storico per la BCC e per lo sviluppo delle sue attività a beneficio dei soci e del territorio in cui la stessa opera.

«Siamo molto soddisfatti per il raggiungimento di questo traguardo storico – ha dichiarato il Presidente della BCC dott. Costante Leone (membro anche del consiglio nazionale di Federcasse) – che consente alla BCC di contribuire alla nascita di un grande Gruppo Bancario Cooperativo in Italia. I nostri soci hanno compreso come la riforma che ha voluto riunire le BCC nel nuovo Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea non solo non cancella la storia, la natura e la vocazione delle BCC, ma le inserisce in un sistema che garantisce maggiore solidità e permette di effettuare investimenti e ottenere sinergie fino ad ora difficilmente realizzabili. Permette in sostanza di continuare a fare meglio quello che le Banche di Credito Cooperativo hanno sempre fatto a sostegno e per lo sviluppo del loro territorio».

Il costituendo Gruppo bancario Cooperativo Iccrea prende dunque forma, sarà operativo dal prossimo gennaio 2019 e potrà contare sull’adesione di 142 BCC che operano su oltre 1.700 comuni e con una rete di 2.647 filiali. Sarà fondato su una solida base sociale di 750 mila soci con più di 4 milioni di clienti con un patrimonio netto di 11,5 miliardi di euro, un attivo di 148 miliardi, impieghi lordi per 93,3 miliardi e una raccolta diretta per 102,4 miliardi.

Con questi numeri e per il numero di BCC coinvolte, il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea si avvia a diventare a tutti gli effetti la prima banca locale del Paese.

Con l’occasione, sono stati celebrati anche i sessant’anni dalla costituzione della BCC di Santeramo quando, 31 soci di estrazione prevalentemente contadina e artigiana, guidati dal compianto primo Presidente dott. Orlando Leone, ispirandosi ai principi del cooperativismo e del mutualismo e con il principale obiettivo di contribuire allo sviluppo di una economia locale prettamente agricola e artigianale che risultava essere poco competitiva e ancorata a metodi produttivi troppo tradizionali, diedero vita all’allora Cassa Rurale ed Artigiana.

Per celebrare la ricorrenza, è stato anche proiettato un video (inserito nel corpo di questa news) che ha mostrato alcuni fondamentali momenti di questi sessant’anni di vita, una storia che si evolve e si trasforma a partire dalla fondazione della Banca fino ai nostri giorni, facendo diventare la BCC di Santeramo “patrimonio della comunità”.

È stata una grande giornata di festa per tutti i soci presenti che hanno così potuto ricordare tanti momenti vissuti insieme e scrivere una storica nuova pagina per la Banca di Credito Cooperativo di Santeramo con la definitiva adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.