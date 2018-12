Parco presenta nuovi percorsi naturalistici grazie a Progetto Interreg V-A Grecia-Italia.

Il 18 e 19 dicembre, nella sede dell’Istituto per le Tecnologie della Costruzione – Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITC-CNR) di Bari, si è svolto il secondo incontro del progetto di cooperazione transfrontaliera P.A.T.H., "Promuovere l’attrattività delle aree turistiche attraverso l'escursionismo e un approccio di sviluppo innovativo”.



Il progetto P.A.T.H. è stato finanziato con 864.000,00 € nell’ambito dell’Asse Prioritario 2 – Gestione Ambientale Integrata del Programma Interreg V-A- Grecia-Italia ed intende creare nuovi percorsi tematici nella Grecia Occidentale e in Puglia che offriranno ai visitatori la possibilità di scoprire bellezze naturali, zone umide, aree ricche di biodiversità e punti di interesse socio-culturale attraverso la definizione di una strategia di crescita transfrontaliera tra la Puglia e la Grecia finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata su sistemi smart, sostenibili e inclusivi per migliorare la qualità della vita e dei cittadini di queste regioni.



Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, insieme all’ITC-CNR e alle Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale Tarantino Orientale, è uno dei partner italiani del programma (il cui partner greco è la Regione della Grecia Occidentale) e durante il meeting del 18 e 19 dicembre scorsi ha presentato i test realizzati utilizzando una videocamera a 360° lungo alcuni dei percorsi naturalistici (Pulicchio-Cifarelli a Gravina in Puglia, Bosco Comunale di Bitonto e Pulo di Altamura) che saranno successivamente condivisi mediante una mappa multimediale interattiva che ITC-CNR sta sviluppando in modo da consentire agli utenti finali di pianificare la propria visita in base alle proprie esigenze, accedendo a informazioni inedite su tracciati e attrazioni.