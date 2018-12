Questa sera al Tanamatta musica con i Crash Boom Bang e il loro rockabilly, country e swing.

Musica e divertimento questa sera, 26 dicembre, al Tanamatta, noto locale di Altamura. A partire dalle ore 21.30, canzoni anni '50 e cover moderne arrangiate in stile vintage vi trascineranno in un mondo in bianco e nero dal sapore tutto retrò!

Sono Crash Boom Bang che faranno da sottofondo a un ottimo cocktail rockabilly, shakerato con un tocco di country, un pizzico di swing, una manciata di blues e rock'n'roll a volontà!