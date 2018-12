La Xylella raggiunge anche la provincia di Bari

La Xylella fastidiosa arriva anche nella provincia di Bari.

Secondo quanto riportato dalla stampa la Xylella avrebbe infettato un ulivo a Monopoli.

La segnalazione - come riporta Confagricoltura Bari - è stata trasmessa al ministero delle Politiche agricole.

Il contagio, quindi, come più volte evidenziato da Confagricoltura Bari si sta diffondendo e sta risalento la Puglia. Dopo Cisternino e Fasano, ora tocca a Monopoli.

La nuova demarcazione ora dovrà essere fissata a 10 chilometri a nord oltre Monopoli. Confagricoltura Bari ribadisce la sua posizione, far parlare la scienza: è oramai acclarato che i soli trattamenti agronomici e fitosanitari non sono sufficienti a bloccare il cammino della malattia, se non affiancati dall’eliminazione fisica della fonte d’inoculo.