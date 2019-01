Vi avevamo già parlato del TanaMatta, nuovo locale altamurano aperto qualche mese in pieno centro storico ad Altamura. Un locale che sa di nuovo perchè porta nella città murgiana un concept da grande capitale europea. Tutto offerto con grande professionalità, un servizio efficiente, una proposta food & drink mai vista nel territorio murgiano.

Gianni Vicenti, con suo fratello Giuseppe tutto lo staff, ha presentato recentemente la nuova Drink List 2018-2019. Da premettere che TanaMatta punta molto sull'offerta bancone, proponendo cocktails e long drinks che non sono mai banali, preparati con maestria da due professionisti del settore: Francesco e Vito.

Abbiamo voluto seguire la presentazione della nuova Drink List e in esclusiva per la redazione di AltamuraLive sono stati realizzati in diretta i nuovi cocktails inseriti nella nuova carta che sarà possibile degustare anche da questa sera.

Buona visione e soprattutto buon Drink a tutti.

TanaMattavia si trova in via Giannuzzi, angolo via Solofrano, nei pressi di piazza San Giovanni (nel quartiere retrostante alla cattedrale).

Questa la pagina Facebook ufficiale.

Per info e prenotazioni, invece, è possibile chiamare al: 392 351 9972.