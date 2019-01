“Piano Italia Rivisto e Corretto”, giovedì ad Altamura assemblea dei lavoratori Natuzzi

Giovedì 10 gennaio, alle ore 18:00, presso la sala ABMC “A. GIORGIO” (P.zza Zanardelli 18 ad Altamura) si svolgerà un’assemblea pubblica dei dipendenti della Natuzzi spa dal titolo “Piano Italia Rivisto e Corretto”.

L’iniziativa è promossa dai Cobas – Lavoro Privato.

L’assemblea, come si legge in una nota inviata in Redazione è rivolta a tutte le lavoratrici e i lavoratori, iscritti e non iscritti alle Organizzazioni sindacali.

Intento degli organizzatori è quello di “fare insieme un’accurata disanima dell’applicazione degli accordi sottoscritti e della selezione del personale operata”.

All’iniziativa – scrivono ancora i Cobas - sono invitati tutti gli esperti legali che intendono offrire una consulenza giuridica in merito.