Lo scorso dicembre un gruppo di 53 altamurani ha fatto visita alle due perle della Valle d'Itria, Locorotondo e Alberobello. L'iniziativa è partita dalla volontà dell'ex consigliere comunale Antonio Colonna con il supporto in loco della guida turistica e giornalista Mariangela Palmisano.

"A pochi chilometri da Altamura - hanno commentato Antonio Colonna, l'esponente del Gruppo (Azione Civica Altamura) Lucia Loiudice, Fabrizio Quattromini, l'ex consigliere comunale Antonio Petrara, il presidente Carmela Loiudice e tutti i coordinatori - tre splendide Comunità (Locorotondo, Alberobello e Coreggia), accolgono in maniera calorosa il nostro gruppo di 53 persone per un percorso all'interno delle stesse coinvolgendoci in un'affascinante ed incantevole passeggiata ammirando le loro bellezze. Si aggiunge a tutto ciò l'immane bravura , della Guida turistica e Giornalista Mariangela Palmisano a cui vanno i nostri elogi per aver saputo con grande ed amorevole dedizione illustrare le suggestive e caratteristiche delle stesse cittadine! Ci è bastato poco per innamorarci di quello che domenica 9 Dicembre 2018, Locorotondo, Alberobello e Coreggia ci hanno fatto sentire. Con il proprio calore ci è sembrato di essere abbracciati dall'intero mondo. Ringrazio tutti indistintamente, il sindaco, vicesindaco, assessore al turismo, don Aldo e di chi ha garantito a noi un'ospitalità senza dubbio affettuosa: Mariangela".

Dopo la visita a Locorotondo con saluto informale del sindaco Tommaso Scatigna, visita guidata mattutina nella perla della Valle d’Itria. Dopo la santa messa trasferimento ad Alberobello dove con la collaborazione del Trullo Damati si è offerto al gruppo un aperitivo con i prodotti tipici. Dopo il lungo pranzo visita guidata tra le stradine dell’Aia Piccola, Piazza del Popolo e belvedere sul rione Monti illuminato. Tempo libero per visitare i mercatini e sorpresa finale: tappa in Coreggia. Desiderio del capogruppo Antonio Colonna era omaggiare la comunità con i simboli della città federiciana. Per ricambiare il gentil pensiero vi è stata la disponibilità del Trullo Damati di Alberobello con un cesto di prodotti tipici a cui si sono aggiunti due libri di poesia della fondatrice de “l’occhiazzurra”, l'associazione di volontariato culturale fondato dalla compianta poetessa Angela Palmisano.

Pertanto al calore del fuoco, con il profumo delle pettole e frittelle e il suono della gruppo folk di Locorotondo è avvenuto uno scambio di cortesie: Antonio Colonna ha omaggiato la comunità di Coreggia con il pane consegnandolo al parroco Don Aldo e vista la presenza del sindaco, vice sindaco e assessore al turismo sono state donate simbolicamente alla comunità alberobellese tutta, una foto della Cattedrale altamurana illuminata a festa e il simbolo della città: un disegno con l’effige di Federico II.

In meno di 2 settimane è stata poi organizzata un'altra escursione co ben 90 partecipanti, organizzata dall'ex consigliere comunale di Altamura Antonio Colonna con il supporto del fratello gemello Giuseppe e di Giuseppe Cicorella. A fare da cicerone sempre la guida e giornalista Mariangela Palmisano che ha predisposto per il gruppo un programma prettamente natalizio. La prima tappa è stata la "perla della Valle d'Itria". Dopo una visita guidata alla scoperta degli angoli straordinari di Locorotondo con piacevole benvenuto di Pinuccio Sabato della Pro Loco il programma prevedeva la sosta e visita di Coreggia, frazione di Alberobello. Una realtà spesso messa da parte dagli amministratori locali. Il gruppo, illuminato da uno splendido sole, è sceso nei pressi della Parrocchia di San Vito. Ha visitato la stessa con i presepi all'interno e termine presso la chiesetta della fine del 1700 della Madonna del Rosario. Dopo un gustoso pranzo in ristorante di Alberobello, visita guidata tra i trulli compresa la mostra dei presepi e di maioliche.

Il tutto è terminato con una "merenda tipica" sotto un trullo gentilmente offerta dal Trullo Damati di Alberobello in cambio del gustoso pane DOP di Altamura. Gli organizzatori hanno poi ringraziato la splendida cantante Chantal Sisto che ha allietato con il suo repertorio il pranzo presso il ristorante “Miseria e Nobiltà”.