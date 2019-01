Gestione dei cinghiali, ieri un incontro a Gravina

A due settimane dall’entrata in funzione dei sei recinti per la cattura dei cinghiali, il Parco nazionale dell’Alta Murgia continua a tenere alta l’attenzione su un tema della massima importanza per la sicurezza del territorio e dei suoi abitanti.

Ieri, martedì 22 gennaio, nella sede del Parco a Gravina, si è tenuto un tavolo tecnico con tutti gli attori coinvolti nel Piano di gestione del cinghiale: vi hanno partecipato dirigenti e tecnici dell’Ente, il comandante del Raggruppamento Carabinieri Reparto Parco nazionale dell’Alta Murgia, maggiore Giuliano Palomba, il consigliere della Città metropolitana di Bari Antonio Stragapede e rappresentanti dell’Arif e del Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Bari.

Dall’incontro è emerso che le azioni poste in essere finora dall’Ente stanno riscontrando risultati positivi, ma è necessario intensificare e potenziare i controlli e le attività per venire incontro alle necessità degli agricoltori e porre in sicurezza strade e colture.

Dal potenziamento in numero dei recinti di cattura all’intensificazione degli avvistamenti e dei controlli nelle aree di gestione, a una maggiore collaborazione con gli agricoltori fino alla sicurezza stradale per la quale il Parco ha fornito all’Anas i punti in cui inserire i rilevatori degli attraversamenti: queste le soluzioni proposte dal presidente vicario del Parco Cesare Troia, il quale ha ricordato che l’argomento è stato discusso con il Prefetto della Bat Emilio Dario Sensi nello scorso ottobre.

L’Ente non è ancora stato ricevuto dal Prefetto di Bari, pertanto Troia ha chiesto alla Città metropolitana di fare una richiesta di incontro congiunta alla dottoressa Marilisa Magno, volta a potenziare i controlli e le azioni da intraprendere sul territorio.

Il Parco, intanto, continua con la vigilanza sul tema: dal 19 al 22 febbraio prossimi, nei boschi del territorio, si terrà, per il decimo anno, il censimento in battuta dei cinghiali. Mentre ad aprile verranno monitorati i siti riproduttivi degli ungulati.