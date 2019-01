Attuazione del Federalismo Fiscale, le iniziative del Comune di Altamura

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato della Sezione di Italia in Comune di Altamura.

"La Sezione di Italia in Comune ha accertato (dalla consultazione dei dati disponibili su fonti ufficiali) che, a fronte del dettato costituzionale che impone allo Stato Centrale la perequazione delle risorse in favore dei Comuni con “minore capacità fiscale per abitante” al fine di consentire loro di coprire integralmente la spesa per le funzioni assegnate, la prassi attualmente vigente consente di ritenere tale obbligo assolto mediante il versamento di €. 2.324.446,00 che sono stati assegnati al Comune di Altamura nel 2018 nell’ambito del riparto del Fondo di Solidarietà Comunale.

Senonché la differenza tra il fabbisogno di Altamura che, correttamente calcolato, ammonta ad €.39.270.023,00 e la propria capacità fiscale (così come fissata per legge) pari ad €. 22.648.296,00 fa sì che la quota da perequare a regime ammonta ad €. 16.621.727,00.

La presenza di tali gravi anomalie rispetto al quadro Costituzionale è imputabile a meccanismi apparentemente tecnici, ma in realtà frutto di una raffinata strategia politica finalizzata a ridurre artificialmente il Fabbisogno Standard dei Comuni appartenenti alle Regioni a Statuto Ordinario del Meridione e ad eludere l’obbligo Costituzionale della perequazione.

Pertanto, il Gruppo Consiliare di Italia in Comune ha presentato al Consiglio Comunale per l’approvazione una proposta di Ordine del Giorno con cui si intende: impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale ad intraprendere tutte le azioni politiche e legali per recuperare dallo Stato Centrale le somme dovute per il 2018 (con riserva di valutare il riconteggio per gli anni 2015, 2016 e 2017); sollecitare l’ANCI Regionale e Nazionale affinchè riprenda il percorso di attuazione del Federalismo Fiscale avviato nel 2015 e da ultimare nel 2021, per un graduale passaggio dai trasferimenti storici alla integrale perequazione dei fabbisogni correttamente riconosciuti; sollecitare la regione Puglia a ricorrere alla Corte Costituzionale nell’interesse di tutti i cittadini pugliesi, affinchè siano dichiarati incostituzionali il dimezzamento del meccanismo perequativo, così come previsto dalla L.232/2016 comma 449, nonché i Decreti di Riparto del Fondo di Solidarietà Comunale nella parte in cui considerano i Servizi Sociali, di Istruzione e di Asili Nido commisurati non ai livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale come previsto dall’art.117, 2° comma, lett. m della Costituzione, bensì a meccanismi che penalizzano i territori dove sono storicamente presenti meno servizi.

Con l’Ordine del Giorno proposto il Gruppo Consiliare di Italia in Comune impegna infine l’Amministrazione ad utilizzare le maggiori risorse recuperate prioritariamente per i Servizi Sociali, di Istruzione e di Asilo Nido".