Si terrà il prossimo 8 febbraio, presso la Corte degli Svevi di Altamura, iI Convegno Nazionale dal titolo: “I diritti della Persona malata di Alzheimer: aspetti etici, assistenziali e legali”. L’evento è organizzato dalla Residenza per anziani Madonna del Buoncammino di Altamura e dall’Associazione Alzheimer Bari ONLUS, organizzazioni entrambe molto attive sul territorio da svariati anni.

Scoperta nel 1905, oggi si diagnostica un caso di malattia di Alzheimer ogni 3 secondi! Numeri drammatici: 126 milioni nel mondo, 1 milione e 250 in Italia, oltre 70.000 in Puglia ed oltre 8.000 nell’area metropolitana di Bari. Una vera e propria Malattia Sociale alla quale purtroppo non si riesce a far fronte in maniera importante, per la difficoltà di una diagnosi precoce, per le difficoltà delle istituzioni ad individuare soluzioni efficaci e per la mancanza di una terapia medica risolutiva.

Presso la Corte degli Svevi di Altamura, con registrazione dei partecipanti alle 8,30, illustri esponenti e vertici nazionali del mondo Ecclesiastico, Medico, Sociale e Forense forniranno informazioni e prospettive su quanto viene o dovrebbe essere fatto per malati e familiari, che combattono quotidianamente disagi e gravi difficoltà molto spesso con scarsi risultati.



La rete dei servizi in Italia si sviluppa a macchia di leopardo con regioni virtuose e regioni ancora assenti, incapaci di assistere e dare ascolto ai familiari sin dai primi segni della malattia, portando loro stessi, ed il paziente, a situazioni di estremo disagio per tutto il nucleo familiare. A ciò si aggiunga che l’allungamento dell’età di vita e la diminuzione delle nascite stanno portando la popolazione ad essere composta in misura costantemente maggiore da persone anziane, tra le quali molte affette da demenza. E’ urgente, pertanto, che tutto il sistema, sanitario, assistenziale e sociale, osservi il fenomeno con estrema attenzione, affinché quello che sarà un numero consistente della popolazione riceva quelle prestazioni e quesi servizi di cui necessita ed ai quali ha diritto

Interverrano tra gli altri:



- Il Cardinale Francesco Montenegro, già Presidente della Caritas Italiana

- Il Prof. Marco Trabucchi, Presidente dell’Associazione Italiana Psico – Geriatria

- La Presidente e la Vice Presidente Nazionale della Federazione Alzheimer Italiana

- Il Presidente Nazionale del Tribunale dei diritti dell’ammalato

- Il Presidente Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali

- Il Vescovo della Diocesi di Altamura Gravina Acquaviva

- Il Presidente della Facoltà di Medicina e di Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari

- Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari

- Il Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell’ASL di Bari

- Il Presidente dell’Associazione Alzheimer Bari

- Il Presidente di Card Puglia

- Il Sindaco di Altamura.

Il convegno è aperto gratuitamente a tutti, addetti ai lavori e familiari, ed è accreditato per la formazione professionale degli avvocati e degli assistenti sociali.

Obbligatoria l’iscrizione da chiedere scrivendo a: centrostudi@buoncammino.it e/o alzheimerbari@libero.it