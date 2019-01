Parte il cantiere aperto per interventi di protezione, conservazione e studio della paleosuperficie e delle impronte di dinosauro a Cava Pontrelli. Nella Sala Consiliare di Palazzo di Città è stato presentato il progetto, in occasione della sottoscrizione del verbale per la consegna dei lavori, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese- R.T.I. Costruzioni Barozzi S.P.A./Tesoro S.r.l./Coop Culture/Università degli Studi di Bari “A. Moro”/Environmental Surveys S.r.l da parte del Mibac.

Presenti oltre alla Sindaca di Altamura Rosa Melodia, il vicesindaco della Città Metropolitana Michele Abbaticchio, il Segretario Mibac per la Puglia Eugenia Vantaggiato, il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di BariLuigi La Rocca, il prof. Giuseppe Mastronuzzi (Dipartimento Scienze della Terra dell'Università di Bari) e Vito Barozzi (RTI Cobar, Università degli Studi di Bari, Tesoro Group, Coop Culture, Enviromental Survey).

L'importo dei lavori è di 740.000 €. Gli interventi riguarderanno la messa in sicurezza della paleosuperficie e lo studio scientifico della orme. Il completamento è previsto nell'arco di 330 giorni. I fondi provengono dal Mibac che ha proceduto all'affidamento dei lavori.

Parallelamente ci sono 3.500.000 € stanziati dalla Città Metropolitana di Bari di cui 2.900.000 € per la valorizzazione e la fruizione dell'area e 600.000 € per l'accessibilità e dunque per la sistemazione della viabilità.

«L’investimento fatto dalla Città Metropolitana per la valorizzazione e la fruizione del sito della cava dei dinosauri è un’attività strategica per l’intero territorio metropolitano» ha fatto sapere il Sindaco della Città Metropolitana di Bari Antonio Decaro in una nota «Tutti i 41 Comuni, nell’ottica di una pianificazione turistica condivisa per la valorizzazione del nostro patrimonio storico e archeologico, hanno scelto di investire sul territorio di Altamura risorse comuni perché lo sviluppo della città di Altamura riguarda l’intero territorio anche in virtù dei nuovi scenari delineatisi con Matera 2019. Questo appuntamento, infatti, rappresenta soltanto l’inizio di un percorso che vede l’area metropolitana di Bari e la città di Matera camminare insieme verso un futuro di crescita culturale e turistica».

«La "laguna dei dinosauri'' (descrizione più appropriata per evocare il contesto climatico e geologico-paesaggistico in cui le orme si sono formate) insieme al sistema ipogeo della Grotta di Lamalunga e ai resti dell’Uomo di Altamura in essa conservati, costituiscono per il mondo intero una unicità assoluta dal punto di vista scientifico e paleontologico» ha dichiarato la Sindaca di Altamura Rosa Melodia «Per la nostra città è un'occasione straordinariaper candidarsi a diventare, a buon diritto, il “centro internazionale della paleontologia”, ovvero una sorta di PaleoCity. L’intera comunità locale, tutte le istituzioni coinvolte, i ricercatori, gli scienziati, gli operatori economici sono tutti chiamati a recuperare il tempo perduto e a prendere decisioni il più possibile condivise per preservare questi tesori. Per farlo occorre che i processi decisionali siano sostenuti da una profonda conoscenza e dalla consapevolezza del valore di ciò che abbiamo il dovere di custodire per noi stessi e per il mondo intero».