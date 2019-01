Al via "L'Uomo di Altamura in maschera". Il programma

La Rete Museale Uomo di Altamura riparte con un nuovo calendario di appuntamenti per trascorrere insieme i weekend invernali. Dal 3 febbraio al 3 marzo 2019, ogni sabato e domenica, diverse attività in programma nei luoghi della Rete Museale, tra i vicoli del centro storico e lungo i sentieri della Murgia Dieci gli appuntamenti ideati dalla RTI che gestisce la Rete Museale per il Comune di Altamura e che avranno come punto di riferimento il MUdA Museo dell’Uomo di Altamura|Palazzo Baldassarre, il Centro Visite Lamalunga e l’Info Point di via Treviso.

Un’offerta culturale molto varia all’insegna della scoperta del territorio attraverso la magia e la creatività ideata per coinvolgere bambini e adulti: non solo arte, storia e tradizione, ma anche speciali eventi dedicati al Carnevale. Nel mese di febbraio a Palazzo Baldassarre, ogni domenica, sarà dedicata ai bambini: in partenza un nuovissimo laboratorio articolato in due appuntamenti per realizzare e decorare delle curiose maschere neanderthaliane in cartapesta; nel corso degli altri appuntamenti ci divertiremo con letture animate dedicate al Carnevale e andremo a caccia di maschere misteriose nel centro storico. Per gli amanti della natura, invece, ripartono Domenica 3 febbraio le escursioni con le guide del Centro Visite Lamalunga alla (ri-)scoperta del Pulo e del territorio dell’Alta Murgia.

Da non perdere le passeggiate tematiche dedicate al patrimonio culturale, alla tradizione locale e al gusto, questa volta rivisitate in chiave carnevalesca, realizzate in collaborazione con il Consorzio del Pane di Altamura DOP e l’antica “Cantina Frrud - Museo del Vino”. Immancabile la festa finale di Carnevale, in programma Sabato 2 marzo presso l’Info Point di via Treviso che si vestirà a colori: tra balli e giochi didattici potremo anche realizzare delle originali maschere da indossare per l’occasione. A conclusione delle iniziative, l’avventurosa discesa dei supereroi dalla Torre Civica dell’Orologio in Piazza Duomo a cura degli speleologi del CARS - Centro Altamurano di Ricerche Speleologiche.

IL PROGRAMMA