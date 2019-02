Martedì 12 la rabbia degli agricoltori in piazza Montecitorio

Arriva in Piazza Montecitorio, davanti al Parlamento, la rabbia degli agricoltori pugliesi colpiti dalle pesanti calamità con il dimezzamento del raccolto nazionale di olio di oliva che ha messo in ginocchio decine di migliaia di famiglie nelle aziende, nei frantoi e nelle industrie.

L’appuntamento è per martedì 12 febbraio, dalle ore 9:30, a Roma dove arriveranno migliaia di agricoltori in giallo guidati dal presidente nazionale della Coldiretti Ettore Prandini con l’incontro di esponenti Istituzionali.

Numerosi i Sindaci e i Parlamentari pugliesi di tutti gli schieramenti che parteciperanno alla mobilitazione di Coldiretti per testimoniare in maniera bipartisan lo stato di crisi dell’olivicoltura pugliese che ha bisogno di provvedimenti urgenti.

«Ci stiamo confrontando con i Parlamentari di tutti gli schieramenti circa i provvedimenti urgenti per il settore olivicolo sul tavolo della discussione. Nel 2018 la Puglia ha perso 317 milioni di euro di Produzione Lorda Vendibile del settore oleario e oltre 1 milione di giornate risultano azzerate per colpa delle gelate, per cui l’unico strumento regionale già pronto è andato in fumo, mentre sulla Xylella c’è stato un ulteriore inutile rinvio del Piano perché ritirato dall’Assessore regionale, quando la discussione sarebbe già iniziata il 24 gennaio in Conferenza Stato Regioni. Di tempo ne è stato perso tanto e oggi vanno date risposte concrete al mondo olivicolo» - tuona il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia.