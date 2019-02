Da non crederci: il prossimo film su James Bond sarà girato tra Matera e Gravina in Puglia.

Turismo. Crescono gli arrivi in Puglia

Oltre 4 milioni di arrivi in Puglia nel 2018 (+3,7% rispetto al 2017), di cui un milione dall'estero, e oltre 15 milioni di presenze. Sono alcuni dei dati diffusi, in occasione della Bit di Milano, dall' Osservatorio turistico regionale. Per quanto riguarda il turismo internazionale,