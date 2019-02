Urban Altamura: al via la campagna "Dona un albero per la tua città"

Da alcuni giorni l'Associazione URBAN Altamura sta promuovendo una nuova campagna di sensibilizzazione a favore della città di Altamura. Infatti, dopo la prima iniziativa di qualche mese fa, che ha portato alla piantumazione di numerosi alberi in Via Ottavio Serena ed in Piazza Aldo Moro, l'associazione replica con una medesima iniziativa. Attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini altamurani, gli stessi potranno acquistare e quindi donare uno o più alberi, che verranno piantati in Via XX Settembre ed in Via Teatro Mercadante.

Iniziativa lodevole da parte di alcuni cittadini altamurani che, spinti dall'amore nei confronti della loro città, cercano nel loro piccolo di rendere Altamura più verde e nello stesso tempo sempre più bella.