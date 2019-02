Grande successo per "Dona un albero per la tua città". In soli due giorni donati 36 alberi

Grande partecipazione alla nuova iniziativa dell'Associazione URBAN Altamura. In soli due giorni sono stati donati ben 36 alberi che saranno piantati in Via XX Settembre e in Via Teatro Mercadante.

Ma non bastano. Gli alberi previsti sono in tutto 65 e considerato che molti cittadini hanno già espresso la volontà di contribuire, ma non per l'intera somma, sarà possibile lasciare delle quote a Vivai Decandia e sull'albero saranno indicati come Gruppo di Cittadini.