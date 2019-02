Centro sociale polivalente di via Leopardi: sottoscritto il disciplinare.

È stato sottoscritto lo scorso 19 febbraio, presso l'Assessorato al Welfare della Regione Puglia, il disciplinare per il finanziamento di un centro sociale polivalente, ad Altamura.

Il progetto prevede la realizzazione di uno stabile in via Leopardi (una traversa di via Manzoni) che ospiterà un centro sociale per adulti in difficoltà, un centro di pronta accoglienza ed un centro sociale polivalente per anziani.

L'iter di approvazione del progetto, sino alla sottoscrizione del disciplinare, è il risultato dell'impegno dell'Ufficio di Piano in sinergia con l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Altamura, su indirizzo dell'attuale Amministrazione Comunale.

I fondi a disposizione sono 2.000.000 € di euro di cui 1.300.000 € a carico della Regione Puglia,e nell'ambito dell'avviso pubblico n.1/2015 per il finanziamento di strutture ed interventi sociali e socio-sanitari e 700.000 € a co-finanziamento da parte del Comune.