Ri-puliamoci, il 3 marzo ad Altamura inaugurazione del Giardino dei Semplici.

Domenica 3 Marzo alle ore 10:30 presso la villetta sita in via Bari-angolo via Vecchia Buoncammino ad Altamura, l’associazione Ri-puliamoci invita tutta la cittadinanza altamurana all’inaugurazione ufficiale del giardino dei semplici dedicato a Libereso Guglielmi e realizzato come atto conclusivo del corso “Sinergie: percorsi di permacultura”.

L’associazione Ri-puliamoci, lavora da diversi anni sul territorio altamurano per la tutela e il rispetto ambientale, intervenendo, attraverso le “ripulite”, sulle pochissime aree verdi urbane. Inoltre, attraverso workshop e attività socio-culturali, si propone di sensibilizzare la cittadinanza verso le tematiche legate al riciclo, al riuso e alla riduzione degli sprechi, promuovendo metodi e soluzioni più ecologiche.

“Sinergie: percorsi di permacultura” è stata solo la prima delle attività che l’associazione ha in programma per il 2019. Tale progetto si è concluso lo scorso 10 febbraio, il quale ha visto la partecipazione di circa trentacinque persone di differenti età e provenienti da diverse città della Puglia e della Basilicata. Il corso è stato realizzato grazie ai fondi messi a disposizione dal bando No PlantB, vinto dall’associazione, e finanziato da Fondazione Generas, Punto Sud, dall’Unione Europea, dal Festival dello sviluppo Sostenibile. Inoltre, hanno collaborato diverse realtà altamurane e baresi, come: l’associazione culturale Liber Festival, il comune di Altamura, l’associazione MediperLab e la cooperativa sociale il Mondo che Vorrei.

“Sinergie: percorsi di permacultura” si è articolato in otto lezioni (sette teoriche e una pratica) tenute da docenti esperti di permacultura, termine coniato da Bill Mollison per indicare un nuovo modo di osservare e conoscere l’ambiente naturale che ci circonda. Attraverso la permacultura si progettano sistemi ecologici e sostenibili in cui l'uomo è parte integrante dello stesso, ne trae beneficio senza sfruttarlo e senza creare disequilibri che portino al collasso dell’ambiente naturale in cui è inserito.

Il corso ha trattato diversi argomenti come: suolo, acqua, sementi e talee, foresta alimentare, architettura urbana, orto sinergico e la permacultura. Al termine delle lezioni frontali è stato realizzato un intervento pratico di rigenerazione del verde urbano. L’azione pratica di riqualificazione urbana ha interessato un’area verde della villetta pubblica sita in via Bari-angolo via Vecchia Buoncammino. In tale occasione sono state piantumate nuove piante come: corbezzolo, lentisco, mirto e agrifoglio, verde a disposizione dell’intera cittadinanza. Durante l’attività pratica, oltre ai corsisti e ai volontari dell’associazione, hanno partecipato anche altri cittadini altamurani e abitanti del quartiere.

Sin dal suo inizio il corso è stato concepito come open source, per permettere una maggiore diffusione dei contenuti affrontati. Ciò ha fatto sì che sul canale youtube dell’associazione (https://www.youtube.com/channel/UCHgJ9gXHTUzuQUgPo_iSkrw) siano presenti i video di ogni incontro, in modo tale che le lezioni tenute sulla permacultura non siano fine a se stessa, ma possano essere apprese e messe in praticata da chiunque.

Obiettivo primario del progetto è stato quello di sensibilizzare la cittadinanza verso un nuovo modo di osservare e tutelare la natura; un metodo più diretto e partecipativo. Ed è per questo che l’associazione chiede alla cittadinanza e alla gente del quartiere di prendersi cura del “nuovo” giardino e di beneficiare dei frutti che la natura deciderà di regalare.

Il “nuovo” giardino verrà inaugurato ufficialmente domenica 3 marzo alle ore 10:30, momento in cui verrà fissata una targa in memoria del noto botanico italiano Libereso Guglielmi. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’evento.