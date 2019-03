Comune di Altamura aderisce a "M'illumino di meno"

Anche il Comune di Altamura aderisce alla Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili di “M'illumino di Meno” su proposta dell'associazione Ri-puliamoci.

Per oggi, venerdì 1° marzo, infatti, una delibera di Giunta Comunale ha disposto lo spegnimento simbolico delle luci fino alle 19:30 in piazza Duomo, via dei Mille, via Vittorio Veneto, corso Vittorio Emanuele e corso Umberto I.

“M'illumino di Meno” è un'iniziativa, giunta alla 15^ edizione, promossa daCaterpillar e Rai Radio2 nel 2005, per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili. È diventata anche la festa degli stili di vita sostenibili che fanno stare bene senza consumare il pianeta.