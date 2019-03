“Bianca Lancia sei tu”, aperte le iscrizioni per l’edizione 2019 del concorso.

Dopo il successo della scorsa edizione, l’associazione Fortis Murgia ripropone il concorso ‘Bianca Lancia sei tu!’. Il concorso, al suo secondo anno, offre alle giovani altamurane, che vogliono mettersi in gioco per amore la possibilità di diventare imperatrice, l’unica amata da Federico II di Svevia, durante Federicus, la festa medievale che si svolge nel centro storico di Altamura (BA), Città del Pane, quest’anno dal 25 al 28 aprile. La corona indossata nella scorsa edizione da Claudia Chironna, ora è pronta ad ornare il capo della nuova prescelta dalla Dea bendata. Aperto a tutte le ragazze, anche quest’anno, il concorso prevede la possibilità di partecipare alla gara a titolo gratuito, attraverso la semplice compilazione di un form presente all’interno del sito ufficiale (www.federicus.it/biancalancia2018 ) dove è possibile anche consultare il Regolamento che pone come unici requisiti richiesti, imprescindibili, la residenza nella città di Altamura ed un’età compresa fra i 18 anni compiuti al momento dell’iscrizione e massimo 25 anni da compiere nel corso dell’anno , quindi entro il 31 dicembre 2019. Dopo l’iscrizione, è prevista la partecipazione al photo contest, allegando, pena esclusione, una fotografia del volto e un’altra a mezzo busto, che verranno pubblicate entro l’8 marzo 2019 alle ore 17.00 sui canali social ufficiali di Federicus, per dare il via ad una votazione popolare, entro il 15 marzo, assolutamente libera, con una semplice apposizione del classico “like”sulla pagina Facebook, dove il pubblico potrà votare la propria candidata preferita, fino alle ore 17.00 del 5 aprile. Individuate le 14 foto più votate, la finale avverrà la sera del 25 aprile, a mezzo sorteggio e in maniera pubblica, sul palco centrale.

Sarà un’assegnazione demandata al fato, attraverso una pesca a sorte delle candidate, al cospetto di una giuria, di uno dei 14 sacchetti ben chiusi e rigorosamente sigillati e posti all'interno di un contenitore; sacchetti che custodiscono all’interno 12 sfere nere, 1 sfera di colore rosso, 1 sfera di colore oro. Quest’ultima sfera (colore oro) incoronerà pubblicamente “Bianca Lancia 2019” diventando uno dei volti testimonial del Corteo Storico e avrà l’onore e l’onere di stare al fianco di Federico II di Svevia; colei che troverà la sfera di colore rosso sarà pubblicamente proclamata “Madonna Altamura 2018”, quindi il simbolo della città; le restanti candidate (che avranno trovato la sfera nera) manterranno il titolo di “Madonne Primavera 2018”. Sfilare lungo le strade di Alamura allestite a festa per l’occasione, con bandiere, drappi e scenografie medievali, rimane un sogno da realizzare per molte ragazze altamurane, che può diventare realtà.