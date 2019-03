"Premio dei Premi": la Item Oxygen di Altamura tra le prime nove aziende italiane

Nove imprese italiane vincitrici del Premio Imprese per Innovazione di Confindustria ricevono il Premio dei Premi nel corso di una cerimonia presso il Senato della Repubblica alla presenza del Presidente, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Tra le nove premiate a livello nazionale anche l’altamurana Item Oxygen.

Il Premio dei Premi, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su mandato del Presidente della Repubblica, nasce nel 2008 per conferire ogni anno un riconoscimento a imprese, banche pubbliche amministrazioni, startup e mondo accademico, che si sono distinti come campioni di innovazione. L’iniziativa si pone l’obiettivo di diffondere e rafforzare tra i cittadini la cultura dell’innovazione a 360 gradi.

Confindustria partecipa per la categoria Industria e Servizi, portando al conferimento del Premio dei Premi le prime nove imprese vincitrici della decima edizione del Premio IXI, realizzato in collaborazione con la Fondazione Giuseppina Mai, Confindustria Bergamo, con il sostegno di BNP Paribas e Warrant Hub - Tinexta Group e con il supporto tecnico dell’Associazione Premio Qualità Italia.



L’azienda altamurana Item Oxygen srl, rientrante nella categoria industria e servizi, piccole e medie imprese, riceve il “Premio imprese per l’innovazione” organizzato da Confindustria. L’impresa di Altamura è stata premiata con la seguente motivazione: «la determinazione dell'azienda nell'innovare, guidata con decisione e sostenuta da tutta l'organizzazione, che si traduce nei successi ottenuti e nell'impegno per un futuro sostenibile». A ritirare il premio è stato Giuseppe Fiorino, presidente dell’Istituto di Ricerca Item Oxygen.

Tra i premiati anche altre due pugliesi, la Farmalabor di Canosa in Puglia e la Oropan di Altamura.