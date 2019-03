Si percepisce sempre di più la necessità di offrire nuovi spazi di confronto dedicati ai temi di attualità relativi alla città di Altamura. Per questo e per altri motivi la redazione di AltamuraLive.it ha deciso di offrire ai propri lettori (sono decine di migliaia ogni mese) uno spazio video che affronti i temi più sentiti dai cittadini altamurani.

Il nuovo talk, che andrà in onda su AltamuraLive, si chiamerà "Mò Mò Live" ed è prodotto dall'agenzia di comunicazione 2Round. Mò mò è un intercalare tipico del dialetto locale e appare l'esatta traduzione di Live, ovvero "in diretta". Un nome che vuole racchiudere e rappresentare l'obiettivo del programma: offrire spazi di dibattito con i diretti protagonisti. Per approfondire gli argomenti e tentare di trovare soluzioni.

Il programma sarà condotto dal giornalista Antonio Ferrante e ogni puntata avrà un tema differenze e ospiti diversi.

Invitiamo tutti coloro che vogliano segnalare temi e ospiti oppure che abbiano qualcosa da dire alla città, a inviare una mail a: redazione@altamuralive.it

Non ci resta che augurarvi buona visione.