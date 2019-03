Urban Altamura: questa mattina piantati dall'associazione 29 alberi in via XX settembre.

Si concretizza la nuova iniziativa dell'Associazione URBAN Altamura. Nelle scorse settimane l'associazione aveva chiesto alla città di partecipare alla donazione di alberi da piantumare in Via XX Settembre ed in Via Teatro Mercadante. Questa mattina è iniziata l'allocazione di ben 29 alberi (pero da fiore) su Via XX Settembre. La settimana prossima, fa sapere l'associazione Urban, ne saranno piantumati altri 34 su via Teatro Mercadante.

Un grande risultato per l'associazione altamurana che si ripete dopo l'atra iniziativa di qualche mese fa, che portò alla piantumazione di numerosi alberi in Via Ottavio Serena ed in Piazza Aldo Moro.

Iniziativa lodevole da parte di alcuni cittadini altamurani che, spinti dall'amore nei confronti della loro città, cercano nel loro piccolo di rendere Altamura più verde e nello stesso tempo sempre più bella.