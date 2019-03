"Race for the Cure 2019", presentazione XIII edizione della corsa contro i tumori al seno

La settimana dedicata alle donne si chiude con il fiocco rosa di Komen. Sabato 9 marzo, alle ore 10:30, nella sala del teatro “AncheCinema” di Bari, si svolgerà la presentazione della tredicesima edizione della “Race for the Cure: tre giorni di salute sport e benessere”.

Bari torna in piazza per confermare il successo della scorsa edizione con 18mila partecipanti. La manifestazione, organizzata dal Comitato Regionale Puglia della “Susan G. Komen Italia”, è il più grande evento della città per la lotta ai tumori al seno. Durante la presentazione, che segna l’inizio delle iscrizioni alla gara, saranno illustrati i dettagli dell’iniziativa dalla presidente del Comitato Regionale Puglia Komen Italia Linda Catucci.

Un grande evento che ha l’obiettivo, attraverso lo sport, di sensibilizzare l’intero territorio e l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.