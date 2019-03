PNAM, giovedì la sottoscrizione del documento di costituzione Comitato Promotore Distretto Biologico

Torna "Race For The Cure". Tre giorni di salute, sport e benessere per la lotta ai tumori al seno

Anche quest’anno Bari si tinge di bianco e di rosa per la "Race For The Cure 2019" dopo il successo dello scorso anno che ha visto la partecipazione di oltre 17. 500 iscritti. Torna nel capoluogo pugliese la 13esima edizione della più grande manifestazione per la lotta ai tumori