Olimpiadi di italiano: in finale la giovane altamurana Marialuisa Carlucci

“Spetta ad una ragazza del liceo Classico Cagnazzi, Marialuisa Carlucci, mia concittadina di Altamura l’onore di rappresentare il nostro territorio alle finali nazionali delle Olimpiadi di Italiano in programma il prossimo 5 aprile a Torino. La manifestazione promossa dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e giunta alla 9^ edizione premia le eccellenze della scuola italiana e sono orgogliosa di poter sostenere Marialuisa, che nelle semifinali di qualche giorno fa ha ottenuto il voto di 43,97/48, in questa sua bellissima esperienza conquistando quindi il diritto di poter accedere all’atto conclusivo”.

Angela Masi, portavoce alla Camera del Movimento 5 Stelle, si complimenta con Marialuisa che è in gara nella categoria junior.

“Per la nostra città è un enorme orgoglio quello di poter essere rappresentati in questa importante competizione nazionale da una sua giovane studentessa. A lei ed al liceo Cagnazzi un grosso in bocca al lupo per la finale di Torino”, conclude Masi. Ai nastri di partenza della manifestazione si erano iscritti ben 70mila studenti.