Rifiuti: Comune sanziona più di 100 cittadini "sporcaccioni". Ecco cosa si rischia

Tolleranza zero verso gli incivili. Con questo slogan il Comune di Altamura ha diffuso i primi dati relativi alle sanzioni comminate a cittadini colti in flagranza ad abbandonare rifiuti nelle periferie e campagne di Altamura. Avevamo già affrontato il tema nell'ultima puntata di Mò Mò Live, in onda ogni martedì e sabato sulla pagina FB di AltamuraLive.it

I dati e le immagini video sono state diffuse attraverso un video su FB. Sono già 100 le sanzioni comminate, fa sapere il Comune, e ogni sanzionato dovrà pagare la multa di € 600, ripulire l'area e in caso di rifiuti speciali vedersi comminare una denuncia penale. Insomma, non dimenticheranno per un pò ciò che hanno commesso. Questo è certo.