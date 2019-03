L'artista di fama internazionale Beppe Giacobbe chiude rassegna “Orizzonte Infinito”.

Ventuno illustrazioni realizzate per l'occasione dall'artista di fama internazionale Beppe Giacobbe compongono la mostra dal titolo "Le stanze dell'Infinito", l'evento di chiusura della rassegna “Orizzonte Infinito”, organizzata dal Movimento Culturale Spiragli, con il patrocinio del Centro Nazionale di Studi Leopardiani e del Comune di Altamura, per festeggiare il bicentenario della celeberrima poesia di Giacomo Leopardi.

Ventuno preziosissime interpretazioni del sentimento dell'uomo al cospetto del tempo, del sovrumano silenzio e dell'infinità; sentimento espresso da Giacobbe con raffinata arguzia, attraverso il gioco del pieno e del vuoto, dell’ambiguità e dell’ambivalenza. Il vernissage della mostra, alla presenza dell’artista, è fissato per le ore 19.30 del 22 marzo 2019 presso l’Antica Tipografia Portoghese.

La mostra sarà visitabile sino al 14 aprile 2019 previa prenotazione telefonica al numero 339 687 0367.

Il protagonista

Beppe Giacobbe, milanese del 1953, illustratore pluripremiato – dal primo premio dell’Art Director Club italiano (1989) fino all’Italian Illustration Award of Excellence del 2014 - e riconosciuto come uno dei maestri del settore. È pubblicato in Italia da RCS, Corriere della Sera, Einaudi, Mondadori, Et al, Orecchio Acerbo, Lazy Dog Press, La Grande Illusion, Chiare Lettere. Laterza.

In Francia da Nathan, Edition du Rouegue, Bayard, La maison est en carton, Courrier International. Seuil.

In USA da Simon & Shuster, Harper Collins, Los Angeles Book Review, Saveur, Washington Post, Wall Street Journal, United Airlines.

In Gran Bretagna da Phaidon, CN

PREMI E MOSTRE

