Secondo Memorial Domenico Bellacosa, domenica 24 marzo il quadrangolare

Aveva trent'anni quel terribile sabato sera in cui perse la vita in un brutto incidente stradale. Domenico Bellacosa era un grande appassionato di calcio e per ricordarlo a quanti l'hanno conosciuto, amici e familiari proseguono nell'organizzazione di un Memorial a lui dedicato.

Il secondo Memorial Domenico Bellacosa sarà celebrato domenica 24 marzo, dalle ore 8,30 alle ore 15, presso i campetti CC Soccer (campetti Ciccio Caputo) con un quadralgolare di calcio.