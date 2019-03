Si è tenuto ieri il convegno di Banca Mediolanum dal titolo “La fine di “un”mondo – Dal rendimento senza rischio al rischio senza rendimento”, organizzato dal consulente finanziario dott. Giovanni Saponaro.

All’incontro, svoltosi presso l’Hotel Fuori le Mura ha relazionato l’ing. Sandro Vita, Training & Learning Manager di Banca Mediolanum, in una sala gremita di partecipanti. E’ stato rappresentato il nuovo scenario economico e finanziario all’indomani dei cambiamenti avvenuti a seguito della più grande crisi del dopoguerra, che ha reso più complesso e incerto l’ambito in cui i risparmiatori sono chiamati a fare delle scelte.

Attraverso una comunicazione semplice, finalizzata alla comprensione degli elementi essenziali che sono necessari per muoversi in questo nuovo contesto, è stata data rilevanza ai comportamenti virtuosi che il risparmiatore deve adottare per realizzare i suoi progetti finanziari di vita e della sua famiglia.

"A tal proposito - riferisce Saponaro - è doveroso da parte degli operatori del settore essere al fianco dei risparmiatori partendo proprio dall’analisi dei loro bisogni fondamentali, attraverso un’attività di consulenza globale che comprenda oltre agli aspetti finanziari anche quelli patrimoniali e fiscali".