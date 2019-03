Governo, ulteriori finanziamenti per le ZES: c'è anche la zona industriale di Altamura

“I 300 milioni annunciati dal ministro per il Sud, Barbara Lezzi, ed inseriti nel decreto Crescita per le Zes (Zone economiche speciali), in aggiunta alla dotazione inziale di 250 milioni, sono un’ottima notizia anche per il polo di Bari. Un’area, inserita nel bacino portuale del capoluogo, che comprende la P.I.P. di Bitonto, l’agglomerato ASI di Bari-Modugno, la zona industriale di Altamura, quella P.I.P. di Gravina e le zone industriali di Monopoli e Molfetta”, dice la portavoce 5 stelle alla Camera Angela Masi.

“Si tratta di un sostegno importante, sotto forma di credito d’imposta e non solo, per quelle grandi imprese che operando in queste zone potranno attivare indotti preziosi per le piccole aziende locali. Le imprese coinvolte devono mantenere le attività nella Zes per almeno cinque anni successivi al completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti: una garanzia per trattenere sul posto le attività avviate”.

“Siamo ancora in una fase di costituzione – aggiunge Angela Masi – e decisiva è la funzione svolta dall’Autorità portuale, ente attorno al quale si muove l’intera architettura delle Zes che, istituite con decreto del presidente del Consiglio su proposta del ministro per il Sud, vedono come attori principali anche le Regioni e il ministero dell’Economia e Finanze”. “Al di là della struttura di queste Zone, è evidente che a beneficiarne sarà il territorio e la sua capacità di specializzazione tecnica e funzionale proprio legate alle attività portuali ed al loro indotto”.