La Puglia alla conquista del mercato del sud est asiatico con il progetto 'Puglia Sayang' (che in malese significa 'Puglia cara'). Si è tenuto lo scorso 3 aprile a Kuala Lumpur l’evento conclusivo del progetto di comunicazione internazionale in Malesia #Pugliasayang, organizzato da PugliaPromozione e dall'Ambasciata italiana di Kuala Lumpur, che ha riguardato la realizzazione di una campagna multimediale con Nabila Huda, la superstar della Malesia e del Sud Est Asiatico.

Già nel mese di novembre, la star malese aveva girato in lungo e in largo la Puglia e aveva vissuto una autentica "Puglia experience" attraverso la pizzica, il cibo e la cucina locale, insieme ovviamente alle bellezze paesaggistiche che ha attraversato e commentato con il marito e compagno artistico Roberto sul suo canale Instagram, con dei video promozionali. Ogni episodio che racconta la Puglia ha registrato tra i 300 e 400 mila follower tanto da creare un entusiasmo dal target malese verso la Puglia.

Il successo del progetto è stato coronato ieri nella capitale malese, Kuala Lumpur, con un evento nel ristorante italiano Cicchetti di Zenzero. Ad accogliere la delegazione pugliese, l’Ambasciatore italiano Cristiano Maggipinto, la star Nabila e la Libero Productions, che ha realizzato il progetto. L’interesse del target malese verso la Puglia va curato e sostenuto, secondo quanto ha espresso lo stesso Ambasciatore.

“Sono rimasta impressionata durante il mio viaggio in Puglia dall’architettura, la cultura e naturalmente il cibo, con porzioni grandissime! Ho visto borghi, masserie, grotte, trulli – ha raccontato Nabila - E una destinazione che consiglierò, soprattutto per il cibo e la gente accogliente. Durante il mio soggiorno mi sono sentita in famiglia. We got a family in Puglia! Ci tornerò con tutta la famiglia e i miei amici”.