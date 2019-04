Via al corso di abilitazione per Guida del Parco Nazionale dell’Alta Murgia

Ha preso il via lunedì scorso il corso di abilitazione per conseguire il “Titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.



Il corso, organizzato dall’Ente Parco in collaborazione con l’Aggiudicataria A.T.S. costituita dagli Organismi D.ANTHEA ONLUS (capofila) e LAETITIA SCS, si svolge presso la sede dell’Organismo Formativo D.ANTHEA a Modugno secondo contenuti e modalità fissati dal protocollo d’intesa tra l’Ente e la Regione Puglia - Assessorato alla Formazione professionale (riconoscimento dell’abilitazione da parte della Regione Puglia con A.D. della Sezione F.P. n. 1239 del 07.11.2018).



«L’iniziativa – affermano dal Consiglio Direttivo del Parco Nazionale dell’Alta Murgia - si colloca nell’ambito dello sviluppo e della valorizzazione delle attività economiche e dell’occupazione locale, promossi dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della Legge Quadro sulle aree protette n. 394/91 ed intende formare delle guide ufficiali del Parco, ovvero professionisti competenti nella “narrazione” promozione e tutela dell’ambiente, nonché nella valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale del territorio anche grazie a specifiche competenze nella progettazione innovativa di percorsi guidati».



Il percorso formativo - destinato a quindici partecipanti (e cinque uditori) - si articola in 231 ore, così suddivise: 150 ore di aula e 81 ore di approfondimento sul campo presso il Parco dell’Alta Murgia.



I moduli didattici previsti nel percorso vanno dal Diritto ambientale e sicurezza lavoro al Marketing territoriale, dall’Interpretazione naturalistica, Fauna, Botanica e aspetti agronomici e forestali alle Scienze della Terra, dall’Architettura rurale e archeologia alla Cartografia e GPS, fino alle Tecniche di comunicazione e gestione dei gruppi, di Primo soccorso, Inglese, Organizzazione delle attività escursionistiche/turistiche, Aree protette e attività del Parco, Tecniche escursionistiche (Project Work).



Al termine del percorso verrà rilasciato il titolo di abilitazione per “Titolo Ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco Nazionale dell’Alta Murgia” previo superamento un esame finale dinanzi ad una Commissione costituita secondo i requisiti previsti dal Dlgs. 13/2013.