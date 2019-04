Top 200 Puglia: ci sono aziende di Altamura tra le prime 200 pugliesi. Ecco quali sono.

E' stato presentato anche quest'anno il Rapporto Top 200 Puglia, la ricerca sulle prime duecento aziende della regione, condotta dal dipartimento di Economia, management e diritto dell'impresa dell'università di Bari. Il rapporto elenca i primi dieci settori di impresa per fatturato tra le 200 aziende non finanziarie della Puglia.

"A livello aggregato - spiega La Repubblica in un articolo - il fatturato di queste imprese nel 2017 ammonta a 17,3 miliardi di euro. I ricavi risultano in crescita rispetto all'esercizio precedente del 6,1 per cento. Spicca al primo posto nella classifica per fatturato il settore della grande distribuzione organizzata (fatturato totale delle imprese del settore pari a 4 miliardi di euro), seguita dal commercio all'ingrosso e al dettagli e dal settore agroalimentare".



Andando più nel dettaglio si scopre che sono numerose le aziende altamurane a far parte di questa prestigiosa classifica. Tra le 200 imprese, conquista il primo posto delle altamurane la Agri Viesti srl (ricavi 2017 per 101.158 milioni di euro; 34° posto in classifica generale). Al secondo posto della classifica delle imprese altamurane figura il Semolificio Moramarco SPA (ricavi 2017 per 69.661 milioni di euro; 64° posto in classifica generale). Al terzo posto della classifica delle imprese altamurane figura la Cerealsud srl (ricavi 2017 per 65.844 milioni di euro; 66° posto in classifica generale). Al quarto posto della classifica delle imprese altamurane figura la Costruzioni Barozzi SPA (ricavi 2017 per 65.306 milioni di euro; 68° posto in classifica generale). Al quinto posto della classifica delle imprese altamurane figura il Semolificio Loiudice srl (ricavi 2017 per 58.462 milioni di euro; 80° posto in classifica generale). Al sesto posto della classifica delle imprese altamurane figura la Industria Molitoria Mininni (ricavi 2017 per 46.317 milioni di euro; 112° posto in classifica generale). Al settimo posto della classifica delle imprese altamurane figura la Polo Group srl (ricavi 2017 per 36.453 milioni di euro; 152° posto in classifica generale). All'ottavo posto della classifica delle imprese altamurane figura la Soc Marino srl (ricavi 2017 per 35.566 milioni di euro; 157° posto in classifica generale).

Come è possibile notare subito il settore trainante dell'economia altamurana è quello dell'agroalimentare e in particolare quello molitorio e del commercio di grano e frumento. Da solo, stando ai dati, movimenta ricavi complessivi superiori ai 300 milioni di euro.

Precisiamo che della presente classifica non fanno parte quelle aziende con titolari altamurani ubicate in altre Regioni (ad esempio la Basilicata).