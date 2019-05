Concorsi. Al via le procedure per il reclutamento di 965 allievi finanzieri

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 – (4^ serie speciale del 26 aprile 2019) il Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 965 allievi finanzieri (805 del contingente ordinario e 160 del contingente di mare), per l’anno 2019.

Le domande di partecipazione al Concorso potranno essere compilate esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale dedicato attivo all’indirizzo seguendo le istruzioni del sistema automatizzato entro le ore 12:00 del 27 maggio 2019.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo. Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato.

Tutti i candidati devono, inoltre, possedere un diploma d’istruzione secondaria di secondo grado. Potranno partecipare al Concorso anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2018/2019.

Ulteriori approfondimenti e dettagli sono disponibili sul sito internet www.gdf.gov.it.