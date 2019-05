Reddito di inclusione. Da gennaio in Puglia misura assegnata a 38mila famiglie

COFITI.IT, approvato all'unanimità bilancio di esercizio 2018: +6,59% rispetto all’anno precedente

attualita

Le garanzie in essere sono € 307.357.069 +6,59% rispetto all’anno precedente. Il 63,9% delle garanzie sono state concesse per investimenti delle imprese, in aumento rispetto al 63,1% del 2017.